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Serbest piyasada döviz fiyatları - 22 Nisan 2020

Dolar 6,9820 liradan, euro ise 7,58 liradan güne başladı.
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Serbest piyasada 6,98 liradan alınan dolar, 6,9820 liradan, 7,5780 liradan alınan euro ise 7,58 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,9840 liradan, euro ise 7,5890 liradan satılmıştı.

Bugün 09:25 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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