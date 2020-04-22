Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Brent petrolün 15 dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte akaryakıt ürünlerine büyük indirim gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,14 liradan 4,83 liraya, Ankara’da 5,33 liradan 5,02 liraya, İzmir’de ise 5,38 liradan 5,07 liraya gerileyecek.
Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 5.24 liradan 4,83 liraya, Ankara’da 5,32 liradan 4,91 liraya ve İzmir’de 5,36 liradan 4,95 liraya gerileyecek.
Böylelikle İstanbul’da benzin ve motorin litre satış fiyatları aynı seviyeye gelmiş olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz