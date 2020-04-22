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Bugün 10:25 TSİ- Ekonomi

Tüketici güven endeksi 54,9 oldu

Tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında azalarak 54,9 oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında azaldı; Mart ayında 58,2 olan endeks, Nisan ayında 54,9 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 72,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 78,6 iken, Nisan ayında yüzde 7,8 oranında azalarak 72,5 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 75,6 iken, Nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 74,8 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 53,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mart ayında 57,6 iken Nisan ayında yüzde 6,7 oranında azalarak 53,8 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 18,4 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mart ayında 21,2 iken, Nisan ayında yüzde 13,1 oranında azalarak 18,4 oldu.

Bugün 10:25 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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