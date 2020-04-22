Borsa güne yükselişle başladı - 22 Nisan 2020

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,52’lik yükselişle başladı. Endeks, 510,45 puanlık artışla 98 bin 129,45 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kazandı.