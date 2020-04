Çankaya Belediyesi ramazan kolisi dağıtımına başladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cuma günü başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu hatırlatan Taşdelen, “Bu yıl salgın hastalık nedeniyle yaşanan ekonomik sonuçların neredeyse her hanede hissedildiği bir Ramazan ayı yaşayacağız. Biz de vatandaşlarımıza destek olmak için her yıl kurduğumuz iftar çadırlarının yerine bu yıl ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıyoruz. Sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak temennisiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Çankaya Belediyesi, 24 Nisan Cuma günü başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımına başladı. Her yıl Ramazan ayında farklı bölgelerde iftar çadırı kuran Çankaya Belediyesi, bu yıl dünya genelinde yaşanan salgın hastalık nedeniyle hanelere gıda kolisi dağıtıyor. Salgın hastalıkla mücadele sürecinde ilk etapta 2 bin 300 haneye gıda kolisi ulaştıran Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı için 30 bin koli dağıtacak.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en çok yaşandığı ay olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Acıda sevinçte bir arada olmak, birlik olmak her şeyden önce insani görevimizdir. Belediye halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu Ramazan’da da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşayacağız. Dileğim ülkemizde paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın birlik ve beraberlik içinde yaşanmasıdır.” dedi.

“ÇANKAYA’DA KİMSE YALNIZ DEĞİLDİR”

Çankayalıların huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmesi için gece gündüz görev başında olacaklarını ifade eden Alper Taşdelen, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın hastalık nedeniyle Ramazan ayını da her şeyden önce sağlığımıza dikkat ederek geçirmeliyiz. Geleneklerimizde yer alan birlikte açtığımız oruçlarımızı bu yıl bir arada açamayacağız. Bu, hem kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı hem de toplum sağlığı için gerekli hale geldi. Vatandaşlarımızın bu süreçte işinden olduklarını ekonomik sıkıntı çektiklerini hepimiz biliyoruz. Biz de vatandaşlarımıza destek olmak için her yıl kurduğumuz iftar çadırlarının yerine bu yıl gıda kolisi dağıtmaya başladık. Herkes şunu bilsin ki Çankaya’da kimse yalnız değildir. Belediye olarak daima halkımızın yanında olacağız. Halkımızdan ricam yine zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve sağlıklarına azami özen göstermeleri. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak temennisiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum.” diye konuştu.

Çankaya Belediyesinden gıda kolisi talebinde bulunmak isteyen Çankayalılar, 458 89 00/1499 (dahili) numaralı telefonu arayabilirler.