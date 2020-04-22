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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan 23 Nisan mesajı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün yıldönümünü bir kez daha coşku ve sevinçle kutluyoruz.
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HİSARCIKLIOĞLU: ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ İÇİN EN BÜYÜK GÜVENCEMİZDİR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu belirterek Bu gerçekle büyüyen bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün yıldönümünü bir kez daha coşku ve sevinçle kutluyoruz. Bize bu gururu yaşatan aydınlık geleceğimizin temellerini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimize minnet duyuyoruz.

Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir diyen

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu güzel ve anlamlı günün asıl coşkusunu da gelecekte ona sahip çıkacak olan çocuklarımıza bırakmıştır.

Kurtuluş Savaşının hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve çocuklarımızın önüne en büyük hedef olarak konulmuştur.

Onların canlarını ortaya koyarak verdikleri bu mücadeleyi biz iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak istihdamı ve üretim gücümüzü büyüterek sürdüreceğiz.

Özellikle de ülkemizin ve tüm dünyanın koronavirüs salgını ve ekonomik etkilerine karşı çare aradığı bu süreçte Türk iş dünyası olarak çalışmayı ve üretmeyi devam ettireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını can-ı gönülden kutluyorum.

Bugün 10:36 TSİ Ankara- Belediye

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