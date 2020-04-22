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Bu Şikayetler Varsa Lens Kullanımına Ara Verilmeli!

Lens kullanılmasıyla koronavirüs ile enfekte olma riskinde artış olduğunu gösteren bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.
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İSTANBUL OKAN ÜNIVERSITESI HASTANESI GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESI BAŞAK BOSTANCI KORONAVIRÜS SÜRECINDE KONTAKT LENS KULLANIMININ RISKLI OLUP OLMADIĞINI AÇIKLADI.

ŞU ANDA VIRÜSÜ BULAŞTIRDIĞINA DAIR HERHANGI BIR KANIT YOK

Şu andaki mevcut bilgimiz ile kontakt lens kullanılmasıyla koronavirüs ile enfekte olma riskinde artış olduğunu gösteren bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Bu noktada ideal kullanım ve bakım prosedürlerine hassasiyet gösterilmesinin yanı sıra kapsamlı el yıkama gibi hijyen önlemlerinin ciddiye alınması önem taşır.

Bunlar arasında lenslerinizi belirtilen süreler içinde değiştirme tekrar kullanılabilir lensler için dezenfeksiyon uygulaması gece kontakt lenslerle uyumama ve gözünüzde batma yanma kızarıklık gibi bir belirti varsa kontakt lens kullanımına ara verme gibi öneriler sayılabilir.

BU ŞIKAYETLER VARSA LENS KULLANIMINA ARA VERILMELI

Konu ile ilgili olarak ortaya sürülmüş ve haklılığı küçümsenmeyecek kadar önemli olan bir görüş kontakt lens kullanan insanların kullanmayanlara oranla ellerini daha fazla gözlerine temas ettirdiği yönündedir. Göz yüz ve ağız teması ile virüsün bulaş yapabildiği bilindiğinden göz ve yüze dokunma sayısını sınırlamak için kontakt lens takmak yerine gözlüklere geçmeyi öneren bazı uzmanlar mevcuttur.Bu noktada eğer kontakt lens kullandığımızda gözümüzde rahatsızlık hissi oluyor ve elimizi sıklıkla gözümüze temas ettiriyorsak bu dönemde kontakt lens kullanımına ara vererek salgın dönemi bittiğinde kontakt lens muayenesi için göz doktorumuza başvurmayı ihmal etmemeliyiz. Bunlara ek olarak ateş öksürük veya grip benzeri şikayetlerin olduğu durumlarda da kontakt lens kullanımına ara verilmesini önermekteyiz.

Kontakt lens kullanımı hakkında konuşurken hastalarımıza bir kaç temel kuralı hatırlatmakta fayda görüyoruz:

UYGUN EL YIKAMA NASIL OLMALI

Kontakt lensi takma ve çıkarma öncesinde sabun ve su ile dikkatli ve kapsamlı el yıkama ve ardından kağıt havlu ile elleri kurutma çok önemlidir.

KONTAKT LENSLERIN TEMIZLIĞI NASIL YAPILMALI

Günlük tek kullanımlık lensler akşam çıkarıldığında atılmalı hiç bir surette tekrar kullanılmaya çalışılmamalıdır. Aylık ve iki haftalık lensler üretici önerileri ve göz sağlığı uzmanı talimatlarına göre düzenli olarak lens solüsyonları ile dezenfekte edilmelidir.

Akşamları lens ile uyumaktan kaçınılmalı ve kontakt lensler önerilen kullanım süreleri tamamlandığında atılıp yeni lens kullanımına geçilmelidir. Kontakt lenslerinizi doğru şekilde temizlemek ve kullanmak gözlerinizin sağlıklı kalmasını ve enfeksiyonlardan uzak kalmanızı sağlayacaktır.

Mutlaka bir göz hekimi tarafından hastaya denenerek reçete edilmiş olan kontakt lens kullanılmalıdır. Kontakt lens kullanımı esnasında gözlerde ağrı kızarıklık ve bulanık görme gibi sorunlar yaşanırsa mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına danışılmalıdır.

GÜVENILIR VE BILIMSEL KAYNAKLARI TERCIH EDIN

Özetlemek gerekirse geçirmekte olduğumuz dönemde kontakt lenslerin sağlıklı ve lens bakım kurallarına uyan bireyler tarafından bırakılmasına veya kontakt lens kullanıcılarının gözlük kullanıcılarına kıyasla enfeksiyon açısından daha fazla risk altında olduklarına dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

Ancak küresel bir pandemi gibi hızlı değişen durumlarda sadece kontakt lens kullanıcılarının değil tüm bireylerin konu sağlık olduğunda akıllarındaki sorulara cevabı güvenilir ve bilimsel kaynaklardan almaya çalışması önemlidir.

Bugün 11:04 TSİ - Sağlık

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