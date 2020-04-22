Bugün 11:40 TSİ- Ekonomi
İstanbul’da ramazan pidesi fiyatları belli oldu
İstanbul’da ramazan pidesi fiyatları belli oldu. 350 gram ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3 TL’den satılacak.
İstanbul’da ramazan pidesi fiyatları belli oldu. 350 gram ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3 TL’den satılacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz