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Mansur Yavaş’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan kutlamaları için bir mesaj yayımladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

Millet iradesinin yansıması olan Yüce Meclis’in kuruluşunun 100. yılına erişmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum. Asırlık gururu şehrimizde yaşamanın verdiği sevinçle Ankaralıların ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Aziz milletimiz, tarih boyunca en kötü zamanlarda, yokların ve yoklukların üstesinden yalnızca birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek gelmiştir. “Bitti” denilen yerde yeniden başlamak, hürriyet sevdası ile karanlığa ışık yakmak ve istikbalimizi birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü kurmak Türk milletinin en karakteristik özelliklerindendir. Yüce Meclis’in kuruluşu da bu birlik ve beraberlik ile halkımızın iradesinin yönetime yansımasının yapı taşı olmuştur.

Bizler de bu bilinçle özellikle dünya çapında bir salgın hastalıkla mücadele edilen bu günlerde halkımızın yanında olacak, onların yaklaşık bir sene önce irade koyarak seçtikleri görevlere layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, Ankaralılar olarak Cumhuriyetimizin Başkent’ine yakışan bir yönetim anlayışı ile “6 Milyon Tek Yürek” diyerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Zorlu günleri aşınca yine kavuşacak, Başkent’in sokaklarını renklendirecek, yaşanabilir bir Başkent’i birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir Başkent kurma hayalimizi, ortak akla değer veren yönetim anlayışıyla; çalışarak, üreterek, paylaşarak gerçekleştireceğiz.

Asırlık gurur günümüz olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, şimdilik evlerimizden etkinliklere katılım sağlamanızı önemle rica ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz, gün boyu Ankara’nın sokak ve caddelerinde bayram sevincini bizlere hissettirecek bir dizi etkinlik yapacaktır. Bu zorlu süreci geride bıraktığımızda ise bayramımızı hep birlikte sokaklarda, elimizde ay yıldızlı bayrağımızla ve büyük bir coşkuyla kutlayacağımıza söz veriyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.
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