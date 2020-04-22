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Sincan’ın simgesi lale ile birlik mesajı

Koronavirüs sürecinde öyle kimseler var ki gecesini gündüzüne katarak var gücüyle ülkesine hizmet ediyor.

Elif Duman
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Koronavirüs sürecinde öyle kimseler var ki gecesini gündüzüne katarak var gücüyle ülkesine hizmet ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan bu süreçte fedakarca hizmet eden sağlık çalışanı, eczacı ve emniyet mensuplarını ziyaret etti, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Ercan, koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemizde gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu. Çalışmalarından dolayı sağlıkçıları kutlayan Başkan Ercan, her türlü ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya hazır olduklarını söyledi, lale ve siperli maske hediye etti.

Başkan Ercan eczacı ve polisleri de unutmadı. Moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla görevleri başında yapılan sürpriz ziyaret eczacıları ve polisleri memnun etti. Başkan Ercan tıpkı sağlıkçılara olduğu gibi lale ve siperli maske hediye etti.

“LALELER TASAVVUFTA VAHDETİ YANİ BİRLİĞİ TEMSİL EDER”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan’ın simgesi lalelerin açtığını ifade ederek, “Şehrimizin sembolü, güzelliğin timsali laleler açmaya başladı. Laleler eşsiz güzellikte çiçekler, ama 15 gün ömürleri var. 15 günlük temaşa zevkini tattırmak için bir yıl sabırla beklerler. Biz de laleler gibi bu süreçte biraz sabredelim, sonra baharın coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Laleler tasavvufta vahdeti yani birliği temsil eder. Biz de birlik içerisinde, dayanışma içerisinde olduğumuz zaman Allah’ın izniyle bu süreçten çıkıp baharı coşkuyla kutlayacağız.” ifadelerini kullandı.  
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Bugün 12:27 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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