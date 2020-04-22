Keçiren Belediyesi 23 Nisan Coşkusunu Açık Otobüs Konserleriyle Yaşatacak

KEÇİÖRENDE 23 NİSAN COŞKUSU ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS KONSERİYLE YAŞANACAK

Keçiören Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlamaları iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100üncü yılı dolayısıyla üstü açık otobüsle konser düzenleyecek. Belediye Başkanı Turgut Altınok Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı Türk halkının egemenliğini ilân ettiği ve dünyada ilk ve tek olarak kutlanılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100üncü yılını ilçemizde coşkulu bir konserle kutluyoruz. Tüm çocuklarımızı evlerinin pencere ve balkonlarına bekliyoruz dedi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK POPÜLER ŞARKILAR SESLENDİRİLECEK

Keçiören Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında meydanlarda kutlanamayan 23 Nisanı üstü açık otobüste düzenlenecek olan konserle kutlayacak. Çocuklara ve gençlere yönelik bir repertuvarla hazırlanan konser programı 4 kişilik pop orkestrası ve 1 solist çocuktan oluşacak. Çocuklara yönelik popüler şarkılarla hayata geçirilecek olan konser 12.00 ile 18.00 arasında saatleri arasında gerçekleştirilecek. Evlerinde kalan çocukların keyifli vakit geçirmesi için hareket halindeki otobüs cadde ve sokaklarda belirli aralıklarda durak yaparak bayram coşkusunu ilçedeki 51 mahallede yaşatacak.

23 NİSANI RESİM ŞARKI ŞİİR FOTOĞRAF VE VİDEOLARLA KUTLAYACAĞIZ

Başkan Turgut Altınok 23 Nisanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen bir bayram olduğunu hatırlatarak Umudumuz ikbalimiz ve istikbalimiz olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan coşkusundan uzak kalmaması adına aynı zamanda TBMMnin açılışının da 100üncü yılını kutlayacağımız özel bir etkinlik planlıyoruz dedi.

Altınok kutlama planlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Koronavirüs salgını hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Toplu olarak bir arada bulunmamızın sağlığımız açısından olumsuz neticeler ortaya çıkarabilecek olması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın meydanlarda coşkuyla kutlanmasına da engel oldu. Biz de aynı zamanda TBMMnin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisanı Türkiyeden ve dünyadan katılım sağlayacak olan çocuklarımızla kutlamak istedik. Bunu da çocuklarımızın çizdikleri resimleri söyledikleri şarkıları yazdıkları ya da okudukları şiirleri çektikleri fotoğraf veya videoları sosyal medya hesaplarımızdan ve belediyemizin web sitesinden yayınlayarak organize ettik. Coşkulu konserimizle de 23 Nisanı çocuklarımıza yakışır bir şekilde kutlayacağız.