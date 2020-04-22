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Bugün 15:05 TSİ- Siyaset

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin 100. yılı dolayısıyla açıklama yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl evlerimizde kutlayacağız. İnşallah gelecek yıldan itibaren daha coşkulu, daha heyecanlı bir şekilde kutlamalarımızı devam ettireceğiz. Türk milletinin ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşama inanç ve iradesini en gür şekilde ifade edeceğiz” dedi.
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Şentop, TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı. Şentop mesajında TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde Türk milletinin istikbalini tayin etme irade ve inancının bir neticesi olarak açıldığını kaydederek, “İşgalci ve istilacı düşmanlarımıza karşı bağımsızlık ve hürriyet meşalemizi yakan TBMM, bu yıl açılışının 100’üncü yılına erişti. Milletçe TBMM’nin açılışını bugüne kadar alanlarda, meydanlarda büyük bir coşku ve heyecanla kutladık. Ancak bu yıl yüreğimiz buruk. Covid-19 virüsü salgınına karşı aldığımız sağlık tedbirleri çerçevesinde bu yıl coşkumuzu, heyecanımızı alanlara, meydanlara taşıramadığımız için mahzunuz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl evlerimizde kutlayacağız. İnşallah gelecek yıldan itibaren daha coşkulu, daha heyecanlı bir şekilde kutlamalarımızı devam ettireceğiz. Türk milletinin ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşama inanç ve iradesini en gür şekilde ifade edeceğiz” dedi.

Şentop, bütün vatandaşları 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00’de de balkonlarından, pencerelerinden İstiklal Marşı’nı söylemeye davet ederek, “Hürriyet ve istiklale olan aşkımızı İstiklal Marşımızı en gür şekilde söyleyerek gösterelim. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlama konusunda özellikle çocuklarımızın daha duyarlı olacaklarını biliyorum. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı onlara armağan etti. Bütün çocuklarımızı en güzel kıyafetleriyle pencerelerinde, balkonlarında birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye bekliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yılı vesilesiyle bütün vatandaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Hürriyet ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, cennet vatanımızı bizlere armağan eden Meclisimizin kurucu büyüklerini, bugünlere ulaşmamızda emeği geçen bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 15:05 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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