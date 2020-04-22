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Bakan Karaismailoğlu, Rusya Ulaştırma Bakanı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Karaismailoğlu, Rus mevkidaşı Yevgeny Dietrich ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki Bakan, ulaştırma alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin korona virüs salgınından en az şekilde etkilenmesi ve ilişkilerin artırılmasın noktasında yapılabilecekleri masaya yatırılırken Bakan Karaismailoğlu,“12 uçuş ile bin 950 Rus vatandaşını tahliye ettik Bu hafta tahliye uçuşları kapsamında Rusya’dan da yaklaşık 400 Türk vatandaşını yurda getirmeyi planlıyoruz” dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Karaismailoğlu, Rus mevkidaşı Yevgeny Dietrich ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki Bakan, ulaştırma alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin korona virüs salgınından en az şekilde etkilenmesi ve ilişkilerin artırılmasın noktasında yapılabilecekleri masaya yatırılırken Bakan Karaismailoğlu,“12 uçuş ile bin 950 Rus vatandaşını tahliye ettik Bu hafta tahliye uçuşları kapsamında Rusya’dan da yaklaşık 400 Türk vatandaşını yurda getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich ile ikili ilişkiler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, telefon görüşmesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 27 Mart 2020 tarihinde tüm yurt dışı yolcu uçuşlarının durdurulduğunu anımsattı. Karaismailoğlu, bu tarihten itibaren gerçekleştirilen 12 uçuş ile yaklaşık bin 950 Rus vatandaşının tahliyesini yaptıklarını, bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek tahliye uçuşları kapsamında ise Rusya’dan yaklaşık 400 Türk vatandaşını Türkiye’ye getirmeyi planladıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, tahliye uçuşları, demir yolu taşımacılığı ve denizcilik alanındaki ilişkilere yönelik de alınması gereken tedbirleri anlattı.

Karaismailoğlu, ayrıca iki ülke arasındaki ticaretin önemli bir bölümünün korona virüs tedbirleri kapsamında demir yolu yapılmasının önemli olduğuna işaret ederek kriz döneminin olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek amacıyla demir yolu taşımacılığını fırsat olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi. Görüşmede, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında denizcilik, haberleşme, kara yolu alanındaki işbirliklerinin korona virüs tedbirleri kapsamında devam ettirilmesinin önemine işaret edilerek ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesi yönünde mutabakata varıldı.

Bugün 15:10 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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