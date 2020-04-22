Mhp'li Hüseyin Sözlü “Beceriksizliklerini mağdur edebiyatıyla kapatmaya çalışıyorlar”

SİYASİ ŞOV YERİNE SAMİMİYETLE HALKA YARDIM YAPSALAR KİMSE ENGELLEMEZ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Baş Danışmanı Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü Metropol Fmde katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kısa bir süre önce Türkiye gündemine oturan sosyal medyada mizah konusu olan ve yatsıya kadar bile yanmayı başaramayan Sahra Hastanesi iddiasıyla ilgili Hükümet yapamadı biz yaptık diyerek siyasi bir kazanç elde etmek istediler ve bunu yalan söyleyerek yaptılar sonucunda da rezil oldular.

SÖZLÜ CANLI YAYINDA GÜNDEMI DEĞERLENDIRDI

Türkiyenin şuan bir sahra hastanesine ihtiyacı yok ancak olursa dahi bir belediye başkanı bunu izin almadan yapamaz. Beceriksizliklerini mağduriyet üzerinden kapatmaya çalışıyorlar. Halka yardımlarının engellemeye çalışıldığını söyleyenler Adanada ekmek üretimini yarıya düşürdüler bu süreçte. Madem tek derdiniz halka yardım etmek öyleyse edin nakti yardımı en kolay yapabilecek olanlar belediyelerdir. Buyursunlar evde öğrenimlerine devam eden öğrencilere yardım etsinler kim engeller buna dedi.

GEÇMİŞ DÖNEMİ KARALAYARAK DAHA NE KADAR GÖREVE DEVAM EDEBİLECEKSİNİZ

Mevcut Adana Büyükşehir Belediyesinin 20 günde tamamlanabilecek 75 i tamamlanmış Girne Köprüsü Yüreğiri Adananın Suriyesi görüntüsünden kurtaracak olan Yavuzlar Köprüsünü tamamlamaktan imtina ettiğini aktaran MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Sözlü Adana Büyükşehir Belediyesinin borcu vardır ancak kaynağı Hüseyin Sözlü değil metrodur.

Bir yıldır hiçbir yatırım yapmayıp dönemimizde başlattığımız kırsal kalkınma hamlesi kapsamında yaptığımız silaj yardımını dahi vermediler dedi ve Bir belediye başkanı geçmiş dönemi kötüleyerek ne kadar göreve devam edebilir diye sordu.

CUMHURBAŞKANINA TEK ADAM DİYENLER DÖNÜP İÇLERİNE BAKSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğanı tek adam sözleriyle eleştiren CHP zihniyetinin dönüp kendi partilerinin Adana Büyükşehir Belediye Başkanına bakmaları gerektiğini ifade eden Sözlü Adana Büyükşehir Belediyesinin şuan bir genel sekreteri yok vekaleten atanmış ancak yetkisi yok. Kurumdaki müdürler yalnızca imza atabiliyor karar verme yetkileri yok.

Mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı hala Seyhan Belediyesini yönetmeye çalışıyor. Oradaki belediye başkanının partinin baskısı dolayısıyla sesi dahi çıkmıyor Karaların Seyhanda yaptıklarını anlatamıyor. Kent meydanı diyerek Seyhandaki icraatlarının tüm kokuşmuşluğunun kaynağı olan rant meydanının hesabını veremez çünkü dedi.