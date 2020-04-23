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Başkan Oğuz, Koltuğunu Minik Yusuf'a Video Konferansla Bıraktı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Minik Yusuf’a video konferans yöntemiyle bıraktı.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Minik Yusuf’a video konferans yöntemiyle bıraktı. Minik Başkan’ın ilk talimatı ve çağrısı “sağlığımız için evde kalalım.” oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümü de koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri doğrultusunda kutlanıyor. Bu kapsamda, 23 Nisan’ın olmazsa olmazlarından olan devlet büyükleri ile mülki ve idari yetkililerin, makamlarını öğrencilere temsili olarak bırakması uygulaması da farklı bir noktaya taşındı.

Dijital ortamda gerçekleşti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da bu kapsamda bir ilki gerçekleştirdi. Başkan Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilçedeki İbrahim Bitik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf Sami Şentürk’e video konferans yöntemiyle bıraktı. Temsili devir teslim töreni, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilmiş oldu. Öğretmenleri, minik Yusuf’un evindeki odasını temsili olarak makam odasına çevridi. Masaya belediye flaması ve Türk bayrağı yerleştirildi. Mink Yusuf’un adına belediye başkanı isimliği hazırlandı. Minik Başkan Yusuf, video konferansla görüştüğü Başkan Oğuz’a sorular sorarak, çeşitli talimatlar verdi.

Hep birlikte aşacağız

Başkan Oğuz, tüm çocukların ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, 23 Nisan’ın vazgeçilmezlerinden olan makam devir teslimini koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda video konferansla bağlandıkları Minik Yusuf Sami'ye görevi teslim ettiğini ve onun talimatlarını aldıklarını anlatan Oğuz, “Bu şekilde 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın vazgeçilmezlerinden olan temsili devir teslimi yerine getirmiş olduk. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız, ama şimdilik biraz daha sabır. Şimdi evlerimizde kalarak, tedbirlere uyma zamanı. İnşallah önümüzdeki yıl bu töreni bir arada olarak gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Evde kalalım

Minik Yusuf Sami de bir günlüğüne de olsa Kahramankazan Belediye Başkanı olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, “Bütün arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Daha nice 23 Nisan bayramlarını hep birlikte kutlamak için, sağlığımız için evde kalalım.” dedi.
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Bugün 09:38 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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