Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9780 liradan, 7,5610 liradan alınan euro ise 7,5630 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,9980 liradan, euro ise 7,5940 liradan satılmıştı.
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Serbest piyasada döviz fiyatları - 23 Nisan 2020
Dolar 6,9780 liradan, euro ise 7,5630 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz