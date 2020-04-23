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Serbest piyasada döviz fiyatları - 23 Nisan 2020

Dolar 6,9780 liradan, euro ise 7,5630 liradan güne başladı.
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Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9780 liradan, 7,5610 liradan alınan euro ise 7,5630 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,9980 liradan, euro ise 7,5940 liradan satılmıştı.

Bugün 09:50 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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