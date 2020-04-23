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Keçiören Belediyesi 23 Nisan’ı canlı yayınla kutluyor

Keçiören Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlamaları iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklardan gelen resim, şiir, şarkı, fotoğraf ve videoları yayınlayarak kutluyor.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlamaları iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklardan gelen resim, şiir, şarkı, fotoğraf ve videoları yayınlayarak kutluyor.

500 ÇOCUĞA HEDİYE VERİLECEK

Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını “23 Nisan’ı Birlikte Kutluyoruz” etkinliğiyle, 1000’e yakın çocuktan gelen resim, şarkı, şiir, fotoğraf ve videoları 09.00’dan itibaren kurumsal YouTube hesabından yayınlayarak kutlamaya başladı. Bu kapsamda 23 Nisan temalı eserleri yayınlanan çocuklardan ilk 500’e girene de Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler gönderilecek.

BAŞKAN ALTINOK: 23 NİSAN DEVLETİMİZİN GELECEK BAYRAMIDIR

Başkan Turgut Altınok, Çocukları ve gençleri milletlerin ve devletlerin geleceği olarak gördüğünü belirterek,  “Bu bayram milletimizin ve devletimizin gelecek bayramıdır. Biz de umudumuz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan coşkusundan uzak kalmaması adına aynı zamanda TBMM’nin açılışının da 100’üncü yılını kutlayacağımız özel bir canlı yayın yaptık.” dedi.

Başkan Altınok şunları aktardı:

“Bugün TBMM’nin açılışının 100’üncü yılını kutluyoruz. Aynı zamanda bugünü, Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza bayram olarak hediye etti. Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Bu bayram, milletimizin ve devletimizin gelecek bayramıdır. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Devletimizi ve cumhuriyetimizi kuran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.”
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Bugün 10:37 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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