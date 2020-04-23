Milli oyuncu Cengiz Ünder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yeniden ders zili çalıp okullara döndüğümüzde ilk teneffüste bahçelere dökülen geleceğimizin bekçileri çocuklarımız için 100 okula 11’er tane futbol topu hediye ediyorum. Nice 100 yıllara!" mesajını yayınladı.
Bugün 12:00 TSİ- Spor
Cengiz Ünder’den 23 Nisan hediyesi
Roma’da futbol hayatını sürdüren milli oyuncu Cengiz Ünder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı bir video ile kutlayarak, 100 okula 11’er tane futbol topu hediye edeceğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz