Başkan Altınok: “4 gün boyunca vatandaşımız için seferber olacağız”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını, Keçiören Belediyesinin tüm birimleriyle birlikte vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.



“7 BİN VATANDAŞIN TALEPLERİNİ KARŞILADIK”

Başkan Altınok, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyacağına da işaret ederek, “Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezimizi kurduk. Vefa grubu ve belediye personellerimiz tarafından 28 günde 7 bin vatandaşın market, eczane alışverişleri ve gaz-su kart dolum talepleri ile 4 bin 500 ailenin tesisat tamiri ve marangozluk talepler karşılandı” dedi.

“EKMEK ALIŞVERİŞLERİNİ EKİPLERİMİZ YAPACAK”

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların sağlığını korumak için belediye ekiplerini seferber edeceklerini ifade eden Altınok, şunları aktardı:

“Cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi, dezenfektan ve maske üretimi, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım, e- belediye hizmetlerimiz 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca devam edecek. Yaşlılarımızın ve sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ekmek alışverişlerini ekiplerimiz yapacak. Yine “Kitap Çağır“ sistemimiz hizmete devam edecek ve vatandaşımızın kitap talepleri de karşılanacak. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza gıda kolisi ve et desteğimiz sürecek. Gaz-su kart dolum talepleri ile tesisat tamiri ve marangozluk talepleri de karşılanmaya devam edecek.”