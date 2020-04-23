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Çocuklara uçan balon ve bayrak sürprizi

TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde ertelenmişti.

Elif Duman
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TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde ertelenmişti. Mamak Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu evlere yaydı. Bu kapsamda Mamak’taki 23 mahalle ve 23 sokakta çocuklara Mamak Belediye Başkan yardımcıları Erhan Sarıgöl ve Mehmet Düğmeci tarafından yüzlerce uçan balon ve 10 bin eve de camlara ve balkonlara asılması için Türk Bayrağı hediye edildi. Başkan Yardımcıları Mamaklıları, 23 Nisan’da hep birlikte balkonlarından İstiklal Marşı okumaya da davet etti.

“Evde olmak demek 23 Nisan Bayramını kutlamayacağımız anlamını taşımıyor”

Bu yıl 100. Yılı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın korona virüs tedbirleri nedeniyle farklı kutlanacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Milli bayramlar, milletçe birlik ve beraberliğimizi zirveye taşıdığımız özel günler. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize verildiği bu anlamlı günün 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunu gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Evde olmak demek 23 Nisan Bayramı’nı kutlamayacağız anlamını taşımıyor. Evde olan çocuklarımızın bu bayramını farklı bir şekilde kutluyoruz. Binlerce çocuğumuza ekiplerimiz şanlı Türk bayrağımızı ve balonlarımızı ulaştırdı. O bayraklar ve balonlarla çocuklarımızın balkonlarını süslemelerini istiyoruz. Bu sıkıntılı günlerde vatandaşlarımızın biraz olsun yüzü gülsün mutlu olsun istiyoruz. 23 Nisan’da evlerimizden bayraklarla saat 20.59’da 100’üncü yıl aşkıyla ışıklarımızı açıp kapatarak bu coşkuya ortak olalım. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise hep beraber, gür bir sesle camlardan, balkonlardan İstiklal Marşımızı haykıralım. Gazi Meclisimizin açılışının 100. Yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Hep beraber bu coşkuyu sokaklarda kutlayacağımız günlerde görüşmek dileğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.” dedi.
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Bugün 12:38 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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