Bugün 13:05 TSİ - Spor

Beşiktaş’tan anlamlı 23 Nisan videosu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kulüpler özel videolar hazırlarken, Beşiktaş da bünyesinde bulunan çocuk sporcuların 23 Nisan kutlamalarını kolaj yaptı.