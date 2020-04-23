23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle spor kulüpleri özel videolar hazırladı. Beşiktaş Kulübü de hazırladığı videoda kendi sporcularına yer verdi. Kulübün bünyesinde bulunan her branşta yer alan çocuk sporcuların yer aldığı videolardan kolay yapan siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı sporcuların 23 Nisan mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bugün 13:05 TSİ- Spor
Beşiktaş’tan anlamlı 23 Nisan videosu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kulüpler özel videolar hazırlarken, Beşiktaş da bünyesinde bulunan çocuk sporcuların 23 Nisan kutlamalarını kolaj yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz