TBMM, açılışının 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel gündemi ile toplandı. Genel Kurul oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabine üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
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TBMM 100. yıl özel oturumu başladı -
Türkiye Büyük Millet Meclisi, açılışının 100. yıl dönümünde özel oturumla toplandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz