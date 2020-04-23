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Bugün 15:45 TSİ- Spor

UEFA’dan kulüplere 70 milyon Euro’luk ödeme

UEFA, 55 üye ülkeden 676 kulübe toplam 70 milyon Euro’luk ödeme yapacak.
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Bugün 15:45 TSİ İHA İstanbul- Spor

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