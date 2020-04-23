MHP’li Yalçın: ”Milli Meclisin hamuru, mayası millettendir"

TBMM Genel Kurulu, açılışının 100. yıl dönümünde özel bir oturumla toplandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, özel oturumda yaptığı konuşmada tarihte hem bağımsızlık uğrunda savaş yapan hem de bunu milli iradeye ve meşruiyete dayandıran başka bir parlamento örneği olmadığını belirterek, "Bu yönüyle Birinci TBMM fevkalade ve emsalsizdir. Bir ihtilal Meclisidir. İstila, zulüm ve esarete başkaldıran yegane savaş parlamentosudur. Bütün direniş grupları, bütün Kuva-yı Milliye teşkilatları, TBMM çatısı altında toplanmış ve milli irade somutlaşıp perçinlenmiştir. Bu büyük tarihi gelişme, o güne kadar atılan adımların ve verilen mücadelenin meşruiyetini bütün dünyaya ispat imkanı sağlamıştır. Birinci TBMM, ezilen ve sömürülen milletlerin umut ışığı, ilham kaynağı olmuştur. Zalimlerin ye’si, mazlumların sesi olmuştur" dedi.

Birinci Meclisin imkansızlıklar içinde kurulduğunu kaydeden Yalçın, "İki çorabından birini; ekmeğinin, aşının yarısını ama bütün ruhunu ve varlık azmini paylaşan yüce gönüllü bir milletin eseridir. 23 Nisan 1920 günü millet temsilcilerinin toplandığı salonda bulunan kürsü, Ankaralı bir marangozun Meclise hediyesidir. Milletvekillerinin oturacağı sıralar Ankara Muallim Mektebinden, iki petrol lambasıyla sac sobalar kahvehanelerden temin edilmiştir. Büro eşya ve malzemeleri de resmi dairelerden getirilmiştir. Ankara’nın ve ülkenin mahrumiyetlerini yüksünmeden paylaşan milletvekilleri de, maaşlarının bir kısmını Milli Mücadele için harcanmak üzere Meclis hükümetine bağışlamıştır.Birinci Meclis bir milli mutabakat parlamentosudur. Her ne kadar Mecliste birinci ve ikinci gruplar arasında şiddetli tartışmalar yaşansa da hiçbiri vatan sevgilerinden ve samimiyetlerinden taviz vermemiştir. Söz konusu vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı olunca bütün farklılıklar, değişik inanç ve düşünceler bir kenara bırakılmış; yürekler ortak vurmuştur" diye konuştu.

"Milli Meclisin hamuru, mayası millettendir" diyen Yalçın şunları söyledi:

"Anahtarı imandan, kilidi vahdettendir. Birinci TBMM bir kararlılık ve milli ant meclisidir. Orada edilen yeminlerden asla dönülmemiştir. Top sesleri Polatlı’dan duyulurken ve Ankara bir ara tehdit altına girmişken, milletin temsilcileri katiyen kenti terk etmemişlerdir. TBMM’nin kuruluş muştusu, 23 Nisan 1920’de cihana duyurulunca adeta milletimizin asırlık acıları dinmiştir. Millet Meclisinin açılışıyla ufukta parlamaya başlayan bağımsızlık ışığı Ankara üzerine aksetmiştir. 20. yüzyılı kucaklayan yeni bir Türk devletinin doğum sancıları Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlamıştır. Birinci Meclis, Anadolu’nun tapusuna sahip çıkış, Türklüğün sonsuzluk kapısından giriş hamlesidir."