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Bugün 16:25 TSİ- Spor

UEFA’dan 70 milyon euroluk destek

UEFA, 55 üye ülkeden 676 kulübe toplam 70 milyon euroluk ödeme yapılacağını açıkladı.
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UEFA, 55 ülke federasyonuyla videokonferans gerçekleştirdi ve korona virüs salgını sonrası alınan kararları açıkladı. Milli takımlara oyuncu gönderen 55 üye ülkeden 676 kulübe toplam 70 milyon euroluk ödemenin yapılacağını ve destek olunacağını duyurdu. Avrupa Futbol Şampiyonası Play-offlar’ında yer almayan 39 takıma oyuncu gönderen kulüpler için 50 milyon euro. Avrupa Futbol Şampiyonası Play-offlar’ında yer alan 16 takıma oyuncu gönderen kulüplere 17.7 milyon ve sonrasında 2.7 milyon euro destek sağlanacak.

Ligler için en geç haziran çağrısı

UEFA, tüm federasyonlardan, liglerin en geç haziran ayında başlamasını ve 3 Ağustos tarihinde bitirilmesini istedi. Haziran ayında liglerini başlatamayan ülkelerin, en geç 27 Mayıs tarihinde açıklaması şartıyla, play-off oynatmasını talep etti. Sezonu oynatamayan ve mevcut haliyle tescil eden ya da iptal eden liglerin, sportif başarı kıstasıyla belirleneceği belirtildi.

Bununla birlikte, gündemde sıkça yer alan ’UEFA puanına göre Avrupa’ seçeneğinin gündemde olmadığı, herhangi bir kulübe Wild Card ile Avrupa seçeneğinin sunulmayacağı da kaydedildi.

Kadınlar EURO 2021 ertelendi

İngiltere’de 2021’de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nın, aynı ülkede 6-31 Temmuz 2022’de yapılacağı duyuruldu.

Bugün 16:25 TSİ İHA İstanbul- Spor

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