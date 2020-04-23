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Rahim Ağzı Kanseri Erken Teşhis İle Tamamen Tedavi Edilebilir

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, “Kadın kanserleri arasında üst sıralarda yer alan rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi.
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Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, rahim ağzı kanseri ve hastalığın erken dönemde belirlenmesinin tedavi başarısı üzerindeki etkisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Hastalığa neden olan etkenlerden bahseden Opr. Dr. Burak Tatar, “Hastalığa neden olan etken yüzde 99 oranında HPV yani insan papilloma virüsüdür. Her 100 kadından en az ikisinin, hayatının bir döneminde rahim ağzı kanseri yakalandığı yapılan araştırmada ortaya çıkmaktadır. Rahmin vajina ile birleştiği bölgeye rahim ağzı (serviks) adı veriliyor. HPV viru¨su¨ genel anlamda cinsellik yoluyla gec¸mektedir.

Rahim ağzında yerleşik hücreler anormalleşip kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlayarak öncelikle kanser öncülü anormal hücresel değişikliklere ve bunlar da rahim ağzı kanserine neden olmaktadır. HPV viru¨su¨ oldukc¸a sinsidir ve aylarca hic¸bir belirti go¨stermeden yayılmaya devam edebilir. Viru¨su¨n belirtilerine, bulas¸ma olduktan birkac¸ ay veya yıl sonra rastlanılabilir” diye konuştu.

“TARAMA ÖNEMLİ”

Taramanın önemini de vurgulayan Dr. Tatar, şunları söyledi:

“Yapılan araştırmalarda her yıl dünya genelinde 35-55 yaş arasında yaklaşık 570 bin kadın rahim ağzı kanseri teşhisi alıyor. Rahim ağzı kanseri erken evrelerinde herhangi bir belirti göstermeyebilir. Fakat düzensiz mens (adet) dönemleri arasında veya cinsel ilişkiden sonrasında anormal vajinal kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı, sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede ağrı, yorgunluk, kilo kaybı, iştah kaybı, vajinal rahatsızlık veya kokulu akıntı, tek bir bacakta şişkinlik, idrar yaparken ağrı gibi sağlık sorunları belirtileri ile ortaya çıkabilir. Tarama ve erken teşhis ile tam tedavisi mümkün olan rahim ağzı kanserinde düzenli kontrol hayat kurtarmaktadır.” ,

Bugün 19:30 TSİ İHA Adana- Sağlık

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