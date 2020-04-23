Avrupa Voleybol müsabakaların tümü iptal edildi

Korona virüsü nedeniyle askıya alınan voleybol müsabakaları, bugün alınan karar ile iptal edildi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Şampiyonlar Ligi, Volleyball Cup ve Challenge Cup sezonlarının iptal edildiğini açıkladı.
CEV tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında Avrupa Kupaları’nın kalan tüm maçları ve 16 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenmesi planlanan Süper Finallerin iptal edildiği ve kupalarda şampiyonun belirlenmeyeceği aktarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz