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Fenerbahçeli Ozan Tufan’dan da 100 okula kitap bağışı

Roma’da forma giyen başarılı oyuncu Cengiz Ünder’in başlattığı okullara yardım kampanyasına bir destek de Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’dan geldi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu da kitap bağışında bulunacak.
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Sarı-lacivertli ekibin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Cengiz Ünder’in başlattığı akıma destek verdi.

Tufan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile, "Bu özel günde Cengiz’in yardımlarına ben de 100 okulumuzun kütüphanelerine kitap bağışında bulunarak destek oluyorum. Nice 100 yıllara. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!" dedi.

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