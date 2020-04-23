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Sigara içenleri sevindiren virüse nikotin araştırması yalanlandı

Fransa’da bir grup doktorun yaptığı araştırmalar sonucunda nikotinin korona virüs ile mücadelede kullanılabileceği tartışılıyor.
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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken virüs ile mücadele için ilginç bir yöntem Fransa’da tartışılmaya başladı.

Fransa’da bir grup doktor yaptığı araştırmalar sonucunda nikotinin korona virüs ile mücadelede kullanılabileceğini ortaya atarken, hücresel alıcılara yapışarak korona virüsün yapışmasını engellediği düşünülen nikotinin tedavi amaçlı testlerine başlanıyor.

Doktorlar, Fransa’da 350 kişi üzerinde yaptıkları testler neticesinde hastaların sadece yüzde 5’inin sigara içtiğini aktarırken, korona virüsün sigara içenlere bulaşma riskinin az olduğunu düşündürdü. Prof. Dr. Zahir Amoura, yaptığı açıklamada korona virüse karşı Paris La Pitie Salpetriere Hastanesinde bulunan hastalara 3 ayrı dozda nikotin verilerek, klinik testlerin yapılacağını duyurdu.

Fransa’da her yıl 75 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeni ile hayatını kaybediyor.

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