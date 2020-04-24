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100 çocuğa 100. yıl pastası

TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü nedeniyle, Altındağ’daki 100 çocuğa 100’üncü yıl pastası sürprizi yapıldı. 

Elif Duman
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Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu Covid-19 tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları sevindirmeyi ihmal etmedi. Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ve Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ’daki 100 çocuğa 100’üncü yıl pastasıyla sürpriz yaptı.

41’i 23 Nisan doğumlu olan, 3’ü şehit çocuğu olan Altındağlı çocuklar, büyük bir sevinç yaşadı. Çocuklara unutmayacakları bir doğum günü ve 23 Nisan hediyesi vermek istediklerini, bu nedenle Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte böyle bir organizasyon yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı, “Çocuklarımızın yüzündeki sevinci, gülümsemeyi, gözlerindeki pırıltıyı gördük, biz de çok mutlu olduk.” dedi. 

“CUMHURİYETİMİZİN TEMELLERİ ALTINDAĞ’DA ATILDI”

Cumhuriyetimizin temellerinin Altındağ’da atıldığını, Birinci ve ikinci TBMM’nin Altındağ’da bulunduğunu vurgulayan Başkan Balcı “Cumhuriyetimize dair tüm izleri Altındağ’da barındırıyoruz. Bu yıl kutlamalar karantina tedbirleri nedeniyle alışık olmadığımız bir şekilde gerçekleşiyor. Ama bu bizim coşkumuza ve sevincimize engel olamaz. Önemli olan çocuklarımızın gülmesi, çocuklarımızın sevinmesi…” ifadelerini kullandı. 

Başkan Balcı 100’üncü yıl sürprizini şu sözlerle anlattı:

“Sayın kaymakamımızla doğum günü 23 Nisan olan 41 Altındağlı çocuğumuza, toplamda ise 100 çocuğumuza 100’üncü yıl pastası armağan ettik. Çocuklarımızın 3’ü ise Şehit Emniyet Amiri Zafer Kurt’un bize emaneti, şehidimizin evlatları… Aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği evlatları, bizim de evlatlarımız… Sabah saatlerinden itibaren çocuklarımıza sürpriz yapabilmek için görev başındaydık. Çocuklarımızı bayram kıyafetleriyle görmekten, onları mutlu etmekten biz de son derece keyif aldık. Tüm çocuklarımıza daha nice, coşku dolu 23 Nisanlar diliyorum. Bundan böyle daha sağlıklı, daha güzel günlerde, coşku dolu kutlamalarda buluşmayı temenni ediyorum.” 

“ŞEHİDİMİZİN EVLATLARI BİZİM DE EVLATLARIMIZ…”

Şehit Emniyet Amiri Zafer Kurt'un Altındağ’da ikamet eden ailesini ziyaret etmekten ve 3 evladına 23 Nisan sürprizi yapmaktan hem sevinç hem de hüzün duyduklarını söyleyen Başkan Balcı “Şehidimizin bize emaneti olan çocukları;  Yusuf Talha, Asuman Aslı ve Zeynep Hilal'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladık. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına erişebildiysek, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin sayesinde… Bu vesileyle 100’üncü yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimiz uğruna, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.” dedi. 
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Bugün 09:47 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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