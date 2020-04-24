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Bugün 10:10 TSİ- Ekonomi

BES’te yabancı para cinsinden devlet katkısı oranı yüzde 10 olarak belirlendi

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde devlet katkısı oranı yüzde 10 oldu.
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Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ilgili maddesine uyarınca işverenler tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlendi.

Bugün 10:10 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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