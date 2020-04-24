Dışişleri’nden bildirge tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Konsey toplantısı sonuç bildirgesi hakkındaki bir soru üzerine, "Dün yapılan AB Konsey toplantısı sonuç bildirgesinin Doğu Akdeniz’e ilişkin bölümünün yine köhnemiş bir birlik dayanışması anlayışıyla kaleme alındığını görüyoruz. Bildirinin bu bölümü, AB’nin uluslararası hukuk ve kendi müktesebatı hilafına, Rum/Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesinin ve bu ikilinin maksimalist politikalarına alet olmasının yeni bir örneğidir" dedi.

Bu anlayışla bir sonuç alınamayacağını artık AB’nin anlaması gerektiğini vurgulayan Aksoy, "AB’den beklentimiz, Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs Türkleriyle, Yunanistan’ı ise ülkemizle diyaloğa teşvik etmesidir. Rum/Yunan ikilisinin dar görüşlü çıkarları uğruna AB üyelik sürecimizin rehin alınmasına izin vermemelidir. Daha önce de vurguladığımız üzere Türkiye Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.