İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı nisanda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 nisan dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.