Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:52 TSİ- Belediyeler G: Bugün 10:53 TSİ

Mamak’ta 23 Nisan coşkusu ve sürpriz kutlamalar

Türkiye, Covid-19 tedbirleri sebebiyle 23 Nisan’da buruk bir sevinç yaşadı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin katılımıyla sosyal mesafe gözetilerek çocukların katılmadığı bir tören yapıldı.

Sibel İsmet Çatık Ortaokulu’ndaki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Polat ve Köse TBMM’nin açılışının 100. Yılı anısına kırmızı beyaz 100 uçan balonu gökyüzüne bıraktı.

23 Nisan doğumlu Ömer ve 100 yaşındaki Arap Ali dedeye sürpriz

Polat ve Köse, daha sonra 23 Nisan doğumlu Ömer Taşar’ın 7. yaş gününü kapıdan kutladı. Pastasındaki mumları üfleyen Ömer hediyeler için teşekkür etti.

TBMM ile yaşıt olan 100 yaşındaki Arap Ali Ede’yi de ziyaret eden Polat ve Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamıyla birlikte gönderdiği kolonya ve maskeyi takdim ettiler.

Mamak kaymakamı Ziya Polay ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geçen yıl Suriye’nin El-Bab şehrinde hayatını kaybeden Şehit Yüzbaşı Alper Kocaman’ın oğlu Alp Ata ile Güneydoğu Gazisi Mevlüt Kesekler’in oğlu Doğu’yu da ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Coşku evlere taşındı

Çocuklarla bir araya geldiği için çok sevinçli olduklarını kaydeden Kaymakam Ziya Polat, “Çocuklarımızın evlerinde bayram hediyelerini vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladık. Geleceğimizin teminatı olan bugünün çocukları, yarının geleceği büyükleri yavrularımızı bir nebze de olsa güldürmek bizi de mutlu etti” dedi.

Mamak Belediye Başkan Murat Köse de, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını bu sene koronavirüs nedeniyle evlerimizde kutluyoruz. Salgın nedeniyle dışarıda planladığımız kutlamalarımızı bu yıl ertelerken, bu anlamlı günde doğan çocuklarımıza ve büyüklerimize sürpriz doğum günü ile çifte mutluluk yaşatmak istedik. Onların mutluluğu için görevimizin başındayız. Tüm evlatlarımıza ve büyüklerimize uzun, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Millet iradesinin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. Açılış Yıldönümünü de ilk günkü heyecan ve şuurla idrak ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü zor şartlar altında açan ve bu özel günü çocuklarımıza armağan eden ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete irtihal eden bütün şehit ve gazilerimizi de bu vesileyle rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükşehir'den “bir iftar da benden” kampanyası mask
Büyükşehir'den “bir iftar da benden” kampanyası
Ramazanın ilk gününde Keçiören’in konuğu Nihat Hatipoğlu mask
Ramazanın ilk gününde Keçiören’in konuğu Nihat Hatipoğlu
100 çocuğa 100. yıl pastası mask
100 çocuğa 100. yıl pastası
Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi mask
Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi
Çocuklara uçan balon ve bayrak sürprizi mask
Çocuklara uçan balon ve bayrak sürprizi
Gezici iftar aracı yemek dağıtımı yapacak mask
Gezici iftar aracı yemek dağıtımı yapacak
Başkan Altınok: “4 gün boyunca vatandaşımız için seferber olacağız” mask
Başkan Altınok: “4 gün boyunca vatandaşımız için seferber olacağız”
Keçiören Belediyesi 23 Nisan’ı canlı yayınla kutluyor mask
Keçiören Belediyesi 23 Nisan’ı canlı yayınla kutluyor
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Çankaya, Evleri Atatürk ve Bayraklarla Donattı mask
Çankaya, Evleri Atatürk ve Bayraklarla Donattı

Bugün 10:52 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi mask
Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi
Çocuklara uçan balon ve bayrak sürprizi mask
Çocuklara uçan balon ve bayrak sürprizi
Gezici iftar aracı yemek dağıtımı yapacak mask
Gezici iftar aracı yemek dağıtımı yapacak
Başkan Altınok: “4 gün boyunca vatandaşımız için seferber olacağız” mask
Başkan Altınok: “4 gün boyunca vatandaşımız için seferber olacağız”
Keçiören Belediyesi 23 Nisan’ı canlı yayınla kutluyor mask
Keçiören Belediyesi 23 Nisan’ı canlı yayınla kutluyor
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge mask
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge
2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi mask
2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor mask
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

GALERİ

7’den 70’e bütün vatandaşlar balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu mask
7’den 70’e bütün vatandaşlar balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı mask
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı
Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi mask
Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi
Türkiye 23 Nisan'ı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlandı mask
Türkiye 23 Nisan'ı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlandı
Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı mask
Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı
Günün Özeti Haberleri - 23 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 23 Nisan 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL