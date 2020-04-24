Mamak’ta 23 Nisan coşkusu ve sürpriz kutlamalar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin katılımıyla sosyal mesafe gözetilerek çocukların katılmadığı bir tören yapıldı.

Sibel İsmet Çatık Ortaokulu’ndaki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Polat ve Köse TBMM’nin açılışının 100. Yılı anısına kırmızı beyaz 100 uçan balonu gökyüzüne bıraktı.

23 Nisan doğumlu Ömer ve 100 yaşındaki Arap Ali dedeye sürpriz

Polat ve Köse, daha sonra 23 Nisan doğumlu Ömer Taşar’ın 7. yaş gününü kapıdan kutladı. Pastasındaki mumları üfleyen Ömer hediyeler için teşekkür etti.

TBMM ile yaşıt olan 100 yaşındaki Arap Ali Ede’yi de ziyaret eden Polat ve Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamıyla birlikte gönderdiği kolonya ve maskeyi takdim ettiler.

Mamak kaymakamı Ziya Polay ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geçen yıl Suriye’nin El-Bab şehrinde hayatını kaybeden Şehit Yüzbaşı Alper Kocaman’ın oğlu Alp Ata ile Güneydoğu Gazisi Mevlüt Kesekler’in oğlu Doğu’yu da ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Coşku evlere taşındı

Çocuklarla bir araya geldiği için çok sevinçli olduklarını kaydeden Kaymakam Ziya Polat, “Çocuklarımızın evlerinde bayram hediyelerini vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladık. Geleceğimizin teminatı olan bugünün çocukları, yarının geleceği büyükleri yavrularımızı bir nebze de olsa güldürmek bizi de mutlu etti” dedi.

Mamak Belediye Başkan Murat Köse de, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını bu sene koronavirüs nedeniyle evlerimizde kutluyoruz. Salgın nedeniyle dışarıda planladığımız kutlamalarımızı bu yıl ertelerken, bu anlamlı günde doğan çocuklarımıza ve büyüklerimize sürpriz doğum günü ile çifte mutluluk yaşatmak istedik. Onların mutluluğu için görevimizin başındayız. Tüm evlatlarımıza ve büyüklerimize uzun, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Millet iradesinin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. Açılış Yıldönümünü de ilk günkü heyecan ve şuurla idrak ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü zor şartlar altında açan ve bu özel günü çocuklarımıza armağan eden ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete irtihal eden bütün şehit ve gazilerimizi de bu vesileyle rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” dedi.