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Borsa güne yükselişle başladı - 23 Nisan 2020

Borsa, güne yüzde 0,28’lik yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,28’lik yükselişle başladı. Endeks, 278,48 puanlık artışla 98 bin 449,46 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi de yüzde 0,04 değer kaybetti.

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