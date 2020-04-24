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Kuzey Irak’ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
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Bugün 11:15 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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