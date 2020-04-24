Başkan Altınok: “23 Nisan, milletimizin ve devletimizin gelecek bayramıdır”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Umudumuz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Çocuklar, milletlerin ve devletlerin geleceğidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu bayram milletimizin ve devletimizin aynı zamanda gelecek bayramıdır. Geleceğimiz aydınlık ve mutlu olsun.” dedi.

ÇOCUKLAR VE AİLELER PENCERE VE BALKONLARDAN EŞLİK ETTİ

Keçiören Belediyesi, meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan’ı üstü açık otobüste düzenlenen konserle kutladı. Başkan Altınok da ilçedeki 51 mahallede konser veren üstü açık otobüsle Keçiörenlileri ve çocukları selamladı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Keçiören Belediyesi konservatuvarı tarafından çocuklara ve gençlere yönelik bir repertuvarla hazırlanan konser programı Keçiören’deki tüm cadde ve sokaklarda coşkulu anlara sahne oldu. Keçiörenli çocuklar ve aileler de belirli noktalarda durak yapan otobüsteki konser ve Fun Fun Hayal Takımı’nın çocuklara yönelik eğlendiren gösterileriyle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

“DEVLETİMİZİN KURTULUŞUNDA KEÇİÖREN’İN ÖNEMİ BÜYÜKTÜR”

Başkan Turgut Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen 23 Nisan’ın aynı zamanda TBMM’nin açılışının da 100’üncü yılı olduğunu hatırlatarak, “23 Nisan, devletimizin istikbalini bütün dünyaya duyurduğumuz; kuruluş ve doğuşumuzu da tüm dünyaya haykırdığımız gündür” dedi.

Türkiye’nin kurtuluşunda ve kuruluşunda Keçiören’in önemli bir yer sahip olduğunu da belirten Altınok, şöyle konuştu:

“Atatürk 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiğinde önce Ulus’a gidiyor. Valimizi ve müftümüzü ziyaret ettikten sonra Saman Pazarı’nda at satan esnaflarla buluşuyor. Kurtuluş savaşı için para toplanıyor. Toplanan paralar tutanakla Atatürk’e teslim ediliyor. Atatürk daha sonra Keçiören’e, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün olduğu Karargâhtepe Mahallesine geliyor. Cumhuriyet tarihimizin ilk Genelkurmay Karargâhı Keçiören’dedir. Atatürk Milli Mücadeleyi, Kurtuluş savaşını 6 ay süreyle Keçiören’den yönetmiştir. Devletimizin kurtuluşunda Keçiören’imizin çok farklı bir yeri vardır.”

“CEPHEDE ÇOCUKLAR DA SAVAŞTI”

Altınok, milli mücadele sırasında çocukların da cephede yer aldığını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal savaşımızda çocuklarımız da savaştı. Ahmetler, İsmailler, Mahmutlar hep 10 yaşında, 12 yaşındaydılar ve savaştılar. Kütahya Gediz’de Hayriye Onbaşı 12 yaşındaydı. Mehmet Akif’e İstiklal Marşı’nı yazdıktan sonra soruyorlar, ne düşünüyorsun diye. O da, ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyor. İnşallah rabbim Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Bu yüzden çocuklarımızı çok seviyoruz. Devletimizi ve cumhuriyetimizi kuran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.”