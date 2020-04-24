Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:30 TSİ- Ekonomi

“1 milyar 626 milyon liralık destek ödemelerine başlıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün ödenmeye başlayacak destek ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
mask

Bakan Pakdemirli, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 81 ilde, 701 bin 111 yetiştiricimize, 1 milyar 434 milyon TL,Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği kapsamında; 80 ilde, 71 bin 845 yetiştiricimize, 187 milyon TL, Sertifikalı tohum üretim kapsamında; 7 ilde, 11 firmamıza, 5 milyon TL’lik ödemeyi, bugün saat 18:00’dan sonra TC Kimlik numaralarının son hanelerine göre ödemeye başlayacağız.

2019 yılı 1’nci dönem Buzağı Desteği ile Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamındaki ödemeler, TC Kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs’ta saat 18:00’dan sonra yapılacak”

Bu ödemeler ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 Milyar TL’ye ulaştığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Toplam 22 milyar TL olan tarımsal desteklerin yüzde 56’sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Bugün 13:30 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa güne yükselişle başladı - 23 Nisan 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 23 Nisan 2020
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı nisanda azaldı mask
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı nisanda azaldı
BES’te yabancı para cinsinden devlet katkısı oranı yüzde 10 olarak belirlendi mask
BES’te yabancı para cinsinden devlet katkısı oranı yüzde 10 olarak belirlendi
Yükselir: "Koronavirüs sonrası dünya düzeni yeniden şekillenecek" mask
Yükselir: "Koronavirüs sonrası dünya düzeni yeniden şekillenecek"
Serbest piyasada döviz fiyatları - 23 Nisan 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 23 Nisan 2020
“Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı” mask
“Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge mask
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge
2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi mask
2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor mask
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

GALERİ

7’den 70’e bütün vatandaşlar balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu mask
7’den 70’e bütün vatandaşlar balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı mask
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı
Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi mask
Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi
Türkiye 23 Nisan'ı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlandı mask
Türkiye 23 Nisan'ı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlandı
Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı mask
Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı
Günün Özeti Haberleri - 23 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 23 Nisan 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL