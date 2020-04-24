Serbest piyasada altın fiyatları - 24 Niasan 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 387 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,20 liradan, 2 bin 550 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 571 liradan, 353 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 357 liradan, 2 bin 492 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 512 liradan, bin 246 liradan alınan Yarım Ziynet bin 256 liradan ve 623 liradan alınan Çeyrek Ziynet 628 liradan satılıyor.