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Bugün 14:15 TSİ- Ekonomi

"Koronavirüs krizi şirket birleşmelerini hızlandırabilir"

Koronavirüs krizini şirketlerin ayakta kalarak atlatabilmesinin önemli olduğunu söyleyen Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, "Bu dönemde her şirket ayakta kalmak için çeşitli zorluklar yaşayabilir. Burada nihai hedef ayakta kalmaktır." dedi.
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Geçtiğimiz aylarda birçok şirkette birleşme ve satın almalara dikkat çeken Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, inşaat, yazılım, gıda, ambalaj sektörlerinde lider konumdaki birçok şirkette birleşme ve satın alma süreçleri yaşandığını söyledi.

Tavukçuoğlu, "Her değişim süreci sancılı olmaktadır. Bu dönemde her şirket ayakta kalmak için çeşitli zorluklar yaşayabilir. Burada nihai hedef ayakta kalmaktır. Bu da şirket birleşmeleri, yeni ortaklıklar, satış ya da iflas olarak gerçekleşebilir." dedi.

Bundan sondaki dönemde şirketlerin maliyetlerini kontrol etmesi ve daha yüksek cirolarla rekabet etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tavukçuoğlu, "Her şirket sahibi ya da ortakları şunu bilmelidir ki şirketlerinin yaşaması için geleneksel yöntemlerden daha çok birleşme ve satın alma kültürünü benimsemek zorundalar. Bundan sonraki dönemde küçük şirketlerin uzun süre yaşama şansı zor. Ya organik olarak büyümeyi başarmaları gerekiyor. Ya da birleşme yoluna gitmeliler. Son ihtimal olarak da şirketler satılarak süreç devam ilerleyebilir." ifadelerini kullandı.

"Startuplar birleşerek avantaj sağlayabilir"

Startupların birleşmelerinin önemli olduğunu belirten Önder Tavukçuoğlu, "Birleşin, daha yüksek yatırım alın ve yurtdışına açılıp ses getirin. Büyük balık küçük balığı yutacak. Birlikten kuvvet doğar." tavsiyesinde bulundu.

Tavukçuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Sermaye ve doğrudan yatırımların azaldığı bir dönemde özellikle startup şirketlerinin birleşerek büyüme durumu ortaya çıkabilir. Bu konuda melek yatırımcılara ve startup fonlarına çok büyük görevler düşmektedir. Aynı sektör içerisinde faaliyet gösteren ve tohum aşamasındaki startuplar birleşerek büyük avantaj sağlayabilirler."

Bugün 14:15 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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