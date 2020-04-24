Yılın Seçilmiş Ürünü: Anadolu Sigorta ürünü Uçuşum Güvende oldu

YILIN SEÇILMIŞ ÜRÜNÜ: ANADOLU SIGORTA UÇUŞUM GÜVENDE

TÜRKIYE DAHIL 45 ÜLKEDE DÜZENLENEN YILIN SEÇILMIŞ ÜRÜNÜ PROGRAMI KAPSAMINDA TÜKETICILERIN OYLARIYLA SEÇILEN YILIN ÜRÜNLERI AÇIKLANDI. YILIN SIGORTA ÜRÜNÜ ANADOLU SIGORTA UÇUŞUM GÜVENDE OLDU.

Bu yıl Türkiyede 5incisi gerçekleştirilen Yılın Seçilmiş Ürünü programının kazananları ilk kez online düzenlenen bir ödül töreniyle sahiplerini buldu. Araştırma şirketi Nielsenin 4099 tüketiciyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda kazanan ürünlerin belirlendiği program kapsamında gıda içecek atıştırmalık enerji lastik sigorta kişisel bakım ve tüketici sağlığı sektörlerinden yenilikçi 15 ürün Türk tüketicileri tarafından ödüle layık görüldü. Anadolu Sigorta Uçuşum Güvende ürünü sigorta kategorisinde tüketiciler tarafından ödüle layık görülen ürün oldu.

Dijital ödül törenine bağlanarak aldıkları ödülden duydukları memnuniyeti dile getiren Anadolu Sigorta Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Müdürü Deren Koçdemir Geçtiğimiz yıl sunduğumuz ürünle bu alanda bir ilke imza attık. Ürün kısa sürede büyük ilgi gördü. Tüketiciler tarafından böyle özel bir ödüle layık görülmek bizi çok mutlu etti. Ödül aldığımız haberi tam da koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmaya başladığımız zamana denk geldi. Bu vesileyle herkese bir kez daha Evde Kal çağrısı yapmak istiyorum. Evde kalın ki seyahat edebileceğimiz günler çabucak gelsin dedi.

Uçuşum Güvende Sigortası ile tarifeli yurtiçi uçuşlarda veya kalkış ya da varış noktası Türkiye olan tarifeli yurtdışı uçuşlarda sebebi ne olursa olsun 120 dakikayı aşan uçuş gecikmesi ya da uçuş günü ve bir gün öncesinde iptal olması durumunda başka hiçbir şarta bağlı olmadan anında 500 TL tazminat ödeniyor. Bu ürünle uçuşun poliçede yazılı süreler içinde her ne sebeple olursa olsun gecikmesini veya iptal olmasını takiben tazminat ödemesi sigortalıdan hiçbir belge talep etmeden herhangi bir zarara/kayba uğrayıp uğramadığına bakmadan ve başka herhangi bir koşula bağlı olmadan anında otomatik olarak sigortalının hesabına aktarılıyor.