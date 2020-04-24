Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye’de vaka sayısı dengelendi

Türkiye’de vaka sayısı dengeleniyor. Açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi. Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs salgınında son durumu değerlendirdi. Örgüt,
Salgının Türkiye’deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde olduklarını vaka sayılarının dengelenmeye başladığını belirtti.
Açıklamada Türkiye’nin önlem almaya çok erken aşamalarda başladığı da ifade edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz