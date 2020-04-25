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Büyükşehir gluten hassasiyeti olan çocukları unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan her yaş ve meslek grubundan vatandaşa sosyal yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Çölyak Derneği’nin talebi üzerine Halk Ekmek tarafından hazırlanan glutensiz ürünleri çölyak rahatsızlığı olan çocuklara ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) tarafından hazırlanan hediye paketlerini de Başkentli çocuklara dağıttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gluten hassasiyeti olan çocuklara küçük bir sürpriz de Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

ÇÖLYAK DERNEĞİ İSTEDİ BÜYÜKŞEHİR GÖNDERDİ

Sosyal yardımlarda yeni bir modeli daha hayata geçiren ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle glutensiz ürünlere ulaşma sıkıntısı yaşayan çocukları da unutmadı.  

Çölyak Derneği’nin talebi üzerine ekmek, simit ve cipsin yer aldığı glutensiz ürün paketlerini kısa sürede hazırlayan Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, bu ürünleri Çölyak Derneği’ne teslim etti.

Salgın sürecinde glutensiz gıdaları temin etmekte sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar, Büyükşehir Belediyesinin gösterdiği hassasiyete şu sözlerle teşekkür etti:

“Çölyak bir ince bağırsak alerjisi. Büyükşehir Belediyesine talepte bulunduk. Sağ olsunlar isteğimizi geri çevirmediler ve çölyaklı çocuklarımız için paket hazırladılar. 23 Nisan’da çocuklarımız için şiir okuma yarışması düzenlemiştik. Yarışmaya katılan 50 çocuğumuza ulaştırmak üzere glutensiz ürünleri bize teslim eden Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz.”

HASVAK HEDİYELERİNİ DE BÜYÜKŞEHİR ULAŞTIRDI

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı’nın (HASVAK) Gençlik Kolları üyeleri ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, üyeler tarafından hazırlanan hediyeleri de Başkentli çocuklara ulaştırdı.

“Biz de çocuktuk” sloganı ile “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nda çocukları sevindirmek için harekete geçen HASVAK Gençlik Kolları üyeleri, içinde bayrak, kurabiye ve kitaptan oluşan hediye paketlerini Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla çocuklara dağıttı.
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