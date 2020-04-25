Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:30 TSİ- Spor

Hollanda’da lig bitti!

Hollanda Futbol Federasyonu sezonu iptal etti. Ligde şampiyon ilan edilmeyecek ve küme düşme olmayacak. Ligdeki mevcut sıralamayla önümüzdeki sezon Avrupa’da mücadele edecek takımlar belli olacak.
mask

UEFA’nın 55 üye ülke federasyonuna liglerin tamamlanmasını söylemesinin ardından Hollanda Futbol Federasyonu ligleri bitirdiğini açıkladı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada sezonun iptal edildiği belirtilirken, şampiyon ilan edilmeyecek ve küme düşme olmayacak. Önümüzdeki sezon Avrupa’da mücadele edecek olan takımlar da mevcut puan durumuna göre belirlenecek. Takımların önümüzdeki yıl Avrupa’da elde edeceği gelirlerin de ligdeki takımlara eşit olarak bölüneceği ifade edildi. Hollanda’da geride kalan 25 maçta Ajax ve AZ Alkmaar’ın 56 puanı bulunuyor. Ajax, averajla rakibinin önünde zirvede. Bu iki ekip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde yer alacak. 50 puanla 3. sırada yer alan Feyenoord ise Avrupa Ligi Elemeleri’nde boy gösterecek. PSV Eindhoven, Willem, Utrecht ve Vitesse de önümüzdeki sezon Avrupa Ligi Play-Off’unda mücadele edecek olan takımlar. Ligde son 2 sırada yer alan ADO Den Haag ve Waalwijk küme düşmeyecek. Ayrıca 16. sıradaki Fortuna Sittard da Play-Out oynamaktan kurtuldu. Ancak alınan karara en çok üzülen ekipler, 2. Lig’de zirve mücadelesi veren takımlar oldu. İlk 2 sırayı alan takımların direkt olarak bir üst lige yükseldiği Hollanda’da 2. Lig’in lideri Cambuur’un üst lige çıkmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sezonun bitimine 9 maç kala 66 puanı bulunan ve 3. sıradaki Volendam ile arasında 11 puan fark olan Cambuur, alınan karar sonrası üst lige yükselemeyecek. Cambuur’un ardından 2. sırada yer alan 62 puanlı De Graafschap da üst lige çıkma hayalleri yıkılan bir diğer ekip oldu.

Bugün 10:30 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mısır’da futbol 15 gün daha askıya alındı mask
Mısır’da futbol 15 gün daha askıya alındı
Burak Yılmaz: “Elimi taşın altına her zaman koyarım” mask
Burak Yılmaz: “Elimi taşın altına her zaman koyarım”
Isla ve eşi karantinadan çıkıyor mask
Isla ve eşi karantinadan çıkıyor
Neymar: "Takım arkadaşlarımı özledim" mask
Neymar: "Takım arkadaşlarımı özledim"
Ryan Donk’un acı günü mask
Ryan Donk’un acı günü
Salgını kontrol altına alan Güney Kore’de ligler 8 Mayıs’ta başlayacak mask
Salgını kontrol altına alan Güney Kore’de ligler 8 Mayıs’ta başlayacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020 mask
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020
Dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın, çünkü… mask
Dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın, çünkü…
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor mask
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

GALERİ

Ankara Belediye Haberleri - 24 Nisan 2020 mask
Ankara Belediye Haberleri - 24 Nisan 2020
Manisa’da korkutan ev yangını mask
Manisa’da korkutan ev yangını
Türkiye’nin ilk Ramazan iftar topu Kars’tan atıldı mask
Türkiye’nin ilk Ramazan iftar topu Kars’tan atıldı
Türkiye normale dönüyor: Günlük İyileşen hasta sayısı, vaka sayısını geçti mask
Türkiye normale dönüyor: Günlük İyileşen hasta sayısı, vaka sayısını geçti
Günün Özeti Haberleri - 24 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 24 Nisan 2020
Ramazan’ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu mask
Ramazan’ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL