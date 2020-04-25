Yenimahalle'de ilaçlı müdahale

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Corona virüsü sebebiyle ilçe genelinde tüm ana cadde, bulvar ve ara sokakların ilaçlama ve yıkama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Corona virüsünün görüldüğü ilk günden bu yana ilçe genelinde parklar, pazar yerleri, çöp konteynerleri, bankamatik noktaları, taksi durakları gibi vatandaşın sık kullandığı ve yoğun temasın olduğu yerleri dezenfekte eden Yenimahalle Belediyesi, tüm ilçe de bulvarlar ve caddelerde yıkama ve ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor.

Bulvar ve caddelere detaylı yıkama

İlaçlı ve sabunlu su kullanarak 4 tanker ve 20’den fazla personelle ilçe genelinde aralıksız yıkama ve ilaçlama çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Yenimahalle genelinde ana caddeler ve sokaklarda sürekli ilaçlı yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

Yaşar, “Dezenfekte çalışmamız aralıksız sürüyor”

Yenimahalle’de Corona virüsüne karşı yürütülen temizlik ve dezenfekte işlemlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Corona virüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana bütün birimlerimizi seferber ederek, aralıksız olarak dezenfekte ve ilaçlama faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Vatandaşın yoğun kullandığı ve temasın fazla olduğu noktaların yanında kamu hizmet binaları, bankamatik noktaları, taksi durakları gibi birçok alanda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Cadde ve sokaklarda da ayrıca yetkili birimlerimiz yıkama işlemi gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın da bu süreçte evlerinden çıkmaması ve temizlik kurallarına dikkat etmesi büyük önem ifade ediyor.” dedi.