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Bugün 11:40 TSİ- Sağlık

76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş gözlem altında

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaşımızın bulunduğunu bildirirken, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda halen 23 bin 801 vatandaşımızın bulunduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını kaydetti.

Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda bu mücadelenin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Bakan Kasapoğlu, yurtlarda yürütülen koronavirüs ile mücadeleye ilişkin bir açıklama yaparak, yeni bilgileri paylaştı.

“23 BİN 801 VATANDAŞIMIZI YURTLARIMIZDA MİSAFİR EDİYORUZ”

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında çeşitli ülkelerden gelen toplam 23 bin 801 vatandaşımızı misafir ettiklerini kaydetti.

“Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” diyen Bakan Kasapoğlu, yurtlarda misafir edilen vatandaşlar için her türlü imkanı sağlama noktasında titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Yurtlarımızda karantina sürecini tamamlayan 32 bin 668 vatandaşımızı evlerine uğurladık”

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını bildirdi. Türkiye’nin Kovid-19’a karşı verdiği mücadelenin bütün dünyaya örnek teşkil ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletimizin tüm kurumları elini taşın altına koyuyor. Biz de, başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı, yurt dışından dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma süreçlerini geçirmeleri için hazırladık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında otel konforundaki yurtlarımızda, yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Karantinadaki vatandaşlarımız Ramazan Ayı’nı yurtlarımızda huzurla geçirecekler. Vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde yurtlarımızdan ayrılması adına büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Bugün 11:40 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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