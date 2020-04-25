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1 askerimiz şehit oldu,12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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Bugün 12:35 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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