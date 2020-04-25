Irak’ın Kuzeyi Haftanin’de 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerce havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır” bilgisine yer verildi.

“12 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Gerekli karşılığın verildiği belirtilen açıklamada, “Bölgede tespit edilen hedefler derhal Hava Kuvvetleri unsurlarımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Açıklamada, şu ifadeler de kullanıldı:

“Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.”