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Beni Bırakma Dizisi Bitiyor mu? Finalin gerçek nedeni ne!

Beni Bırakma neden bitiyor? Finalin gerçek sebebi ne! Dizi yeniden başlayacak mı?
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ATV'nin iki sezondur devam eden günlük dizisi Beni Bırakma 24 Nisan Cuma günü yayınlanan 440. bölümüyle ekranlara veda edecek. Hal böyle olunca Beni Bırakma neden bitiyor? Finalin gerçek sebebi ne? Beni Bırakma 3. Sezon olacak mı her yerde aranmaya başladı. İşte detaylar...

Oyuncu kadrosunda Berkay Veli, Merve Üçer, Elena Selin Kahraman, Rızacan Durmuş, Emrah Akduman, Sude Doğar, Furkan Engin, Esengül Aypek, Cnsın Yılmaz ve Özlem Boyacı gibi isimlerin yer aldığı Beni Bırakma dizisi, iki sezondur hafta içi her gün ekranlara geliyordu. Yapımcılığını Focus Film'in üstlendiği günlük dizi için şaşırtıcı bir karar alındı. Buna göre Beni Bırakma 24 Nisan Cuma gün final yapacak. Peki Beni Bırakma neden bitiyor? Finalin gerçek sebebi ne? Dizi yeniden başlayacak mı? Hadi gelin birlikte bakalım...

Beni Bırakma neden final yapıyor?

Son dönemde corona virüs nedeniyle ekranlar oldukça boş kaldı. Birçok dizinin seti dururken bazıları da stok bölüm çektiç Bu yapımlardan biri olan Beni Bırakma dizisi ise elindeki stok bölümleri bitirip bir final bölümü çekti ve 24 Nisan Cuma günü dizi ekrana final yaparak veda edecek.

Gerek reytinglerdeki düşük sonuçlar gerekse oyuncuların farklı projelerle görüşmesi Beni Bırakma'nın final yapmasına sebep oldu.

Beni Bırakma yeniden başlar mı?

Zaman zaman yerine alternatif bulunmadığında biten diziler ekranlara dönebiliyor. Bunlardan biri birkaç sezon önce Star Tv de yayınlanan Adını Sen Koy olmuştu. Burada final yapan dizi Tv8'de yayın hayatına yeniden başlamıştı. Bu nedenle Beni Bırakma dizisi de yeniden başlayabilir.
Ancak izleyici de diziden sıkıldıysa ve bu konuda bir talebi olmazsa Beni Bırakma ekranlara dönemeyecektir.

Bugün 13:46 TSİ Ankara- Sinema & Fragman

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