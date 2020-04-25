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İran Sağlık Bakanı:Kovid-19 ölüm oranı yüzde 70 azaldı

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, ülke genelinde yeni tip Korona virüs (Covid-19) vakalarının azalmaya başladığını belirterek, ölüm oranının da yüzde 70 azaldığını söyledi.
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İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Herirçi, ülke genelinde Covid-19 nedeniyle ölüm oranının yüzde 70 azaldığını belirterek, “Virüs nedeniyle hastaneye yatış oranları ise yüzde 50 azaldı” dedi.

Sosyal mesafe önlemleri ve bilinçli sosyal mesafe uygulamasına uyulması gerektiğini söyleyen Herirçi, “Eğer bu önlemler ciddiye alınmaz ise geri dönüşü olmayan tehlikeli bir noktaya varırız” şeklinde konuştu. Salgın ile mücadelede kesin bir çözüm geliştirilmeden virüsün bir çok ülkede ikinci veya üçüncü dalgalara neden olabileceğini söyleyen Herirçi, “Zaruri olmadıkça dışarı çıkmamaya devam etmeli ve evde kalmalıyız. Korona virüse kesin iyi gelen bir ilaç veya aşı bulunmuş değil. Sadece hastaya iyi gelebilecek bazı ilaçlar kullanmaktayız” ifadelerini kullandı.

İran’da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 76 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 650, vaka sayısı ise 89 bin 328’e yükseldi.

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